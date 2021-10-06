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5651 sayılı kanun nedir? 5651 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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5651 sayılı kanun nedir 5651 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

5651 sayılı kanun, ülkemizde sık bir şekilde gündeme gelen bir konudur. Özellikle kullanım alanı ve anlamı bakımından önemi oldukça fazladır. Bu bakımdan 5061 sayılı kanununun ne anlama geldiğini öğrenebilir ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 5061 sayılı kanun nedir? İçeriğinde neler yer alır tüm detayları ile derledik.

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5061 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesini ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesini konu edinmektedir. Alınan kayıtlar ile kolay bir şekilde internet ortamının kim ya da kimler tarafından hangi amaca hizmetle kullanıldığının tespit edilmesi bu kanunun tanımıdır. Toplu kullanıma sunulan internet hizmetleri kullanılarak ve bu yolla işlenen suçların ve yasa dışı işlemlerin bulunması sağlanır.

5061 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır ve Hakları Nelerdir?

İnternet içerisinde bulunan erişim sağlayıcı, yer ve içerik sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcılarının sorumluluk ve yükümlülükleri ile internet içeriğinde belirli suçlar çerçevesinde yer ve erişim sağlayıcıları ile mücadeleye dayanan usul ve esaslar düzenlenmektedir.

İnternet ortamında herhangi bir intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynama için teşvik tespit edildiğinde sitelere erişim engeli gelmektedir. Hak olarak ise; içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı verilmektedir. İçeriğin kendisinin bilgisi dışında gerçekleştiğine inanan kişiler, yer sağlayıcısına başvurarak hazırladığı cevabı bir hafta süreyle yayımlanmasını talep edebilmektedir.

 

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