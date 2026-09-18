562 milyon liralık tezgah | Para karşılığında kullandırtıyorlardı... Yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmada, internet ortamındaki yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları toplandığı, bazı kişilerinse banka hesaplarını para karşılığında kullandırarak yasa dışı bahis oynatılmasına olanak sağladığı belirlendi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde, yaklaşık 562 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

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Sakarya merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 26'sı tutuklandı.