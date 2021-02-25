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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

56 yıl 10 ay hapisle aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı

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56 yıl 10 ay hapisle aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı
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ADANA’da 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan B. (56), noterde işlem yaparken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adam öldürme suçundan 36 yıl, kasten öldürme suçundan ise 20 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki noterde işlem yaptığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, Ramazan B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan B., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

 

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