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Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

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56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.50 itibariyle yüzde 49'u gördü.

 

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