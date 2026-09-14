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56 milyonluk çark! Kırıkkale'deki operasyonda 2 gözaltı

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#Yasa Dışı Bahis#Kripto Para#Polis Operasyonu
56 milyonluk çark Kırıkkaledeki operasyonda 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 17:26

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında yaklaşık 56 milyon liralık işlem hacmi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, G.Ç.P. (22) ve H.K.'nin (28) üçüncü kişilerden banka hesapları topladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi. Hesaplarda toplanan paraların bir kısmının kripto para platformlarına aktarıldığı, bir kısmının ise bankalardan nakit olarak çekildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu tespit edildi.

56 milyonluk çark Kırıkkaledeki operasyonda 2 gözaltı

2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde ekiplerin aramasında, ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 laptop ve 3 flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

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56 milyonluk çark Kırıkkaledeki operasyonda 2 gözaltı

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#Yasa Dışı Bahis#Kripto Para#Polis Operasyonu

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