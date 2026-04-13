56 ilde DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı

#DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#İçişleri Bakanlığı
56 ilde DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 15:17

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı”

-Örgüte finansal destek sağlayan ve
-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,
-Haklarında aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 56 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

#DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#İçişleri Bakanlığı

