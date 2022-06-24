56 bin liraya 75 yaş üstüne de bedelli askerlik

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BAKAYA EK BEDEL



Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlüler ayrıca 9 bin 400 lira “ek bedel” ödeyerek bedelli hakkından sürekli yararlanabilecek. MSB Askeralma Genel Müdür Yardımcısı Akbulut Kaya, “1929’la 2002 doğumlu arasındaki bakaya sayımız 56 bin. 75 yaş üstü yükümlü sayısı 300-400 civarında, faydalanabilirler” dedi. Kaçak durumdaki gurbetçilerle ilgili olarak da “Yoklama kaçağı, bakaya yükümlülere gözaltı yok. 15 gün içinde askerlik şubesine başvuru tutanağı imzalattırılıyor” diye konuştu.