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56 bin liraya 75 yaş üstüne de bedelli askerlik

#Bedelli Askerlik#Yoklama#Askerlik Yasası
56 bin liraya 75 yaş üstüne de bedelli askerlik

Yoklama kaçağı ve bakayalar gibi 550 bin gecikmeli askerlik yükümlüsünün beklediği Askerlik Yasası düzenlemesi Meclis Genel Kurul gündemine geldi. Teklifin gelecek hafta yasalaştırılması planlanıyor. Bedelin geçen hafta için 56 bin 507 lira olduğu hesaplandı.

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BAKAYA EK BEDEL

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlüler ayrıca 9 bin 400 lira “ek bedel” ödeyerek bedelli hakkından sürekli yararlanabilecek. MSB Askeralma Genel Müdür Yardımcısı Akbulut Kaya, “1929’la 2002 doğumlu arasındaki bakaya sayımız 56 bin. 75 yaş üstü yükümlü sayısı 300-400 civarında, faydalanabilirler” dedi. Kaçak durumdaki gurbetçilerle ilgili olarak da “Yoklama kaçağı, bakaya yükümlülere gözaltı yok. 15 gün içinde askerlik şubesine başvuru tutanağı imzalattırılıyor” diye konuştu.

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#Bedelli Askerlik#Yoklama#Askerlik Yasası

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