56 bin 80 bina yıkık ya da ağır hasarlı

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Hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 uzmanla 10 şehirde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: “Şu ana kadar yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689 bina, yani 2 milyon 665 bin 317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatyamızda da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 885 bağımsız bölümden oluşan 39 bin 311 bina tespit ettik. 10 bin 233 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik.”