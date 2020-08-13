56/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

56/1-d maddesi, araçlarını çok zorunlu bir neden olmadıkça, başka araçların ilerlemesine engel olacak durumda, sebepsiz yere trafikte hız sınırının altında gitmenin yasak olduğunu anlatan bir maddedir. Bu kurala uymayıp trafikte tehlike oluşturan araç sürücülerine idari para cezası uygulanır.

56/1-d Cezası Kaç Liradır?

56/1-d cezası geçen yıla oranla 24 TL artarak 132 lira olmuştur.

56/1-d Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

Trafikte sebepsiz yere yavaşlamak veya fren yapmak 56/1-d maddesinden ceza almanıza sebep olacaktır. Ceza ile birlikte ehliyetinize 10 ceza puanı eklenir.

65/1-d İndirimli Ödenebilir mi?

15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde %25 oranında cezayı indirimli ödeyebilirsiniz.

56/1,-d Cezası Nasıl Ödenir?

Bu cezayı internet kanalları üzerinde sorgulama yapıp ödeyebilirsiniz. Onun dışında banka ve ptt ile de ödeme yapılabilir.