56/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-C Yakın Takip Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

56/1-c maddesi, aynı şeritte ilerleyen araçların arasındaki mesafenin 2 saniye olarak korunması kuralıdır. Bu kural aynı zamanda yakın takip kuralı olarak geçmektedir. 56/1-c maddesine uymayan kişilere idari para cezası uygulanır.

56/1-c Maddesi Ceza Ücreti Ne Kadardır?

56/1-c maddesi gereğinde araçlar arasında mesafe bırakmadan giden sürücülere para cezası verilir. 56/1-c cezası geçen yıla göre 24 TL zamlanarak 132 TL olmuştur.

56/1-c Ehliyete Kaç Ceza Puanı Olarak Yansır?

56/1-c maddesinden ötürü para cezası uygulanan kişilerin ehliyetine 20 puan eklenmektedir.

56/1-c Cezası İndirimli Ödenir mi?

56/1-c ceza maddesini indirimli ödemek mümkündür. İndirimli ödeme yapmak için 15 gün içinde cezayı yatırmanız gerekir. İndirim tutarı %25'tir.

56/1-c Cezası Nasıl Ödenir?

56/1-c ceza borcu internet bankacılığı üzerinden veya anlaşmalı bankalar ile ödenebilir. Bunun dışında ptt şubelerinden de ödeme yapabilirsiniz.