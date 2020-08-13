56/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-C Yakın Takip Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafiği tehlikeye düşüren kişilere trafik kuralları gereği ceza uygulanır. Hem ceza almamak hemde trafiği tehlikeye atmamak için kurallara uymak gerekir. Her kuralın verileceği maddeye göre cezası ayrı uygulanmaktadır. Sizler için 56/1-c maddesine ait tüm detayları derledik.
56/1-c maddesi, aynı şeritte ilerleyen araçların arasındaki mesafenin 2 saniye olarak korunması kuralıdır. Bu kural aynı zamanda yakın takip kuralı olarak geçmektedir. 56/1-c maddesine uymayan kişilere idari para cezası uygulanır.
56/1-c Maddesi Ceza Ücreti Ne Kadardır?
56/1-c maddesi gereğinde araçlar arasında mesafe bırakmadan giden sürücülere para cezası verilir. 56/1-c cezası geçen yıla göre 24 TL zamlanarak 132 TL olmuştur.
56/1-c Ehliyete Kaç Ceza Puanı Olarak Yansır?
56/1-c maddesinden ötürü para cezası uygulanan kişilerin ehliyetine 20 puan eklenmektedir.
56/1-c Cezası İndirimli Ödenir mi?
56/1-c ceza maddesini indirimli ödemek mümkündür. İndirimli ödeme yapmak için 15 gün içinde cezayı yatırmanız gerekir. İndirim tutarı %25'tir.
56/1-c Cezası Nasıl Ödenir?
56/1-c ceza borcu internet bankacılığı üzerinden veya anlaşmalı bankalar ile ödenebilir. Bunun dışında ptt şubelerinden de ödeme yapabilirsiniz.
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