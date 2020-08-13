56/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-A Şerit İhlali Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

56/1- maddesi, şerit değiştirme ve şerit izleme kuralına uymamanın yasak olduğunu anlatan bir maddedir. Bu kurala riayet etmeyen kişiler idari para cezası ile cezalandırır

56/1-a Cezası Kaç Liradır?

Şerit ihlali yapan kişilere Türk Trafik Kanunu gereği 132 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

56/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Yansıtır?

Şerit ihlali yapan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı yansımaktadır.

56/1-a Cezası İndirimli Ödenir mi?

İndirimli ödeme yapmak için erken ödeme de bulunulması gerekir. Erken ödeme süresi 15 gündür. 15 gün içinde ödenen cezaya indirim uygulanır.

56/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

PTT veya internet üzerinde cezayı ödeyebilirsiniz.