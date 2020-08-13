56/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-A Şerit İhlali Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)
Her geçen gün artan trafik yoğunluğu sebebiyle trafiği kontrol altına almak zorlaşmaktadır. Trafik kazalarının olmaması veya azalması için trafik kurallarına uyulması şarttır. Kurala uymayan araç sürücülerine para cezası veya hapis cezası verilir. Bu kurallardan biri olan 56/1-a trafikte emniyeti sağlayacak önemli kurallardandır. 56/1-a cezası kaç liradır? 56/1-a cezası ehliyete kaç puan yansıtır? 56/1-a indirimli ödenebilir mi? 56/1-a cezası nasıl ödenmektedir? İşte, tüm detaylar.
56/1- maddesi, şerit değiştirme ve şerit izleme kuralına uymamanın yasak olduğunu anlatan bir maddedir. Bu kurala riayet etmeyen kişiler idari para cezası ile cezalandırır
56/1-a Cezası Kaç Liradır?
Şerit ihlali yapan kişilere Türk Trafik Kanunu gereği 132 TL tutarında idari para cezası uygulanır.
56/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Yansıtır?
Şerit ihlali yapan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı yansımaktadır.
56/1-a Cezası İndirimli Ödenir mi?
İndirimli ödeme yapmak için erken ödeme de bulunulması gerekir. Erken ödeme süresi 15 gündür. 15 gün içinde ödenen cezaya indirim uygulanır.
56/1-a Cezası Nasıl Ödenir?
PTT veya internet üzerinde cezayı ödeyebilirsiniz.
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