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5520 sayılı kanun nedir? 5520 sayılı Kurumlar vergisi KVK kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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5520 sayılı kanun önemli kanunlardan biridir. Sizin için 5520 sayılı kanunun ne emek olduğunu, bu kanunun hangi içeriğe sahip olduğunu ve bu kanundaki mevcut hakları derledik.

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5520 sayılı kanun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan önemli bir kanundur.

5520 Sayılı Kanun Nedir?

5520 sayılı kanun gelir idaresi ile ilgili olan bir kanunu ifade etmektedir. Sermaye şirketleri esasen 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı olan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketler ile birlikte benzer özellikteki yabancı kurumlar sermaye şirketini kapsamaktadır. 5520 sayılı kanunun uygulanması sürecinde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemesine ve denetimine tâbi olan fonlar ile birlikte bahsedilen fonlara benzer olan yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılmaktadır.

5520 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

5520 sayılı kanunun içeriği kapsamında kooperatifler 24/4/1969 tarihli ve aynı zamanda 1163 sayılı olan Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulmuş olan kooperatifler ile birlikte benzer özellikteki yabancı kooperatifleri ifade etmektedir. İktisadî kamu kuruluşları, hükümete, belediyelere, il özel idarelerine, öbür kamu idarelerine ve kamu kuruluşlarına ait ya da bağlı olup, faaliyetleri sürekli bulunan, birinci ve ikinci fıkralar haricinde kalan sınaî, ticarî ve ziraî iş yerleri iktisadî kamu kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

5520 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

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5520 sayılı kanunun çok sayıda hakları mevcuttur. Bu kapsamda tam mükellefiyet durumunda kanunun birinci maddesi içinde sayılı bulunan kurumlardan kanuni ya da iş merkezi Türkiye içerisinde bulunanlar, gerek Türkiye içerisinde gerekse Türkiye dışında elde etmiş oldukları kazançların tamamı üstünden vergilendirilmektedir.

Dar mükellefiyet kapsamında ise, 5520 sayılı kanunun birinci maddesinde sayılı olan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye içerisinde bulunmayanlar, yalnızca Türkiye içerisinde elde etmiş oldukları kazançları üstünden vergilendirilmektedir.

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