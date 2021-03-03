55 yıllık vefa

ESKİŞEHİR Tepebaşı’na bağlı Mamure Mahallesi’nde oturan Mücella Çetin (75), yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi. Yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 10 yıl önce beyin ameliyatı olan Mücella Çetin’in 55 yıllık hayat arkadaşı Memduh Çetin’e (79) doktorlar “Güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var” uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, Vişnelik Mahallesi’ndeki apartman dairesini kiraya verdi.

SEVGİLİLER PARKI

Ardından da Mamure Mahallesi’nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiraladı. Çetin, eşinin daha rahat dışarı çıkabilmesi için daire kapısından apartman çıkışına kadar duvara, demir aparat monte etti. Toplam 50 saksıya, çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Belediye ekipleri de Memduh Çetin’in eşi için yarattığı bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar yerleştirdi. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de ‘sevgililer ve aşıklar parkı’ adını verdi.

‘İYİLEŞMESİ HIZLANDI’

Memduh Çetin, eşinin felç olduktan sonra yürüme güçlüğü çektiğini belirterek şunları anlattı: “İlk kiraya çıktığım daireye, iki çam ağacı diktim ve oturak koydum. Ancak zabıtalar ‘yasak´ dedi. Zabıtaları, ikna etmek için mücadele ettim. Sonra da kaldırımı daha güzel, daha geniş olan bu eve taşındık. 50 adet saksıya, çam fidesi diktim. Şimdi kocaman oldular. Nane, lavanta, gül başta olmak üzere pek çok çiçeği, saksıda büyüttüm. Yazın suladığımda her tarafa, burcu burcu güzel kokular yayılıyor. Eşimin bu bahçede morali düzeldi, iyileşmesi hızlandı. Zabıta ikna oldu, bankları yerleştirerek bahçeye katkıda bulundu. Mahalle halkından topladığımız 170 imzayı, belediyeye verdik. Bütün mahalle, bu güzelliği birlikte yaşadığımız için mutlu.”

‘SABRETMEYİ BİLMEK GEREK’

Memduh Çetin, 55 yıldır eşiyle hiç ayrılmadıklarını belirterek “Biz hayatta bir gün ayrı yatmadık. Kavga etmedik. Dünyanın kuralı; evleneceksin, mutlu mesut yiyecek, içeceksin. Vakit geldi mi? Dört kişinin omzuna binecek, gideceksin. Gençler, 6 ayda ayrılıyorlar. Yokluk da olur geçimsizlik de sabretmeyi bilmek gerek” dedi.

Eşinin çabalarıyla hızla sağlığına kavuştuğunu anlatan Mücella Çetin ise “Bahçem çok güzel. Köy kızıyım. Felç geçirince doktorların tavsiyesi üzerine Memduh, sokağı bahçeye çevirdi. Köyümüzde elmalarımız, zerdali ve vişnemiz vardı” diye konuştu.