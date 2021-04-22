55 yaşta randevu karmaşası

Siyasetçi ve akademisyen Nesrin Nas da 55 yaş üstü gruba giren kuzen ve arkadaşlarının hepsinin aşı randevusu aldıklarını ancak aşı olmadığı için geri döndüklerini, hepsinin ‘aşı randevusuna gelmedi’ olarak göründüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

‘GELMEDİ’ GÖRÜNÜYOR

Konu araştırıldığında sistemde bazı aksamalar olduğu belirlendi. Hatta Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği konunun geçici aksamadan kaynaklandığını belirterek, özür diledi. Aşı randevusuna gidip aşı olmadığı söylenen kişilerin ya aile hekimleri aracılığıyla ya da bizzat kendilerinin sistemden hastaneler için “yeniden” randevu almaları gerektiği belirtildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan da federasyon olarak başından beri aşı tedariki noktasında çeşitli uyarılarda bulunduklarını ve zaman zaman problemlerle karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: “Aşılama hızını etkileyecek tüm aşı tedariği problemlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Vatandaşın bazen aşıya ulaşmakta sorun yaşaması aşıya olan ilgisini azaltmış durumda. 74 ilimizdeki aile hekimleri derneklerimizden bize bildirilen Sinovac’ın birinci dozu için 3 Mayıs’a kadar randevu oluşturulamadığı yönünde. 3 Mayıs’tan sonrasına randevu verildiğini sistemden görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor, 55 yaş üzeri ilk dozunu olacaklar BioNTech’e yönlendiriliyor. Sinovac’ın ikinci dozunda, BioNTech’in bir ve ikinci dozunda sorun yaşanmıyor. Bakanlıktan da aksi yönde bir açıklama gelmediği için BioNTech konusunda vatandaşı hastanelere yönlendiriyoruz. Aşı tedariki noktasında daha kalıcı çözüm üretilmesi gerekiyor.”

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