55 Trafik Cezası nedir? Madde 55 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

55 trafik cezası geçilen araç sürücüsünün kurala uymamasıdır. Bu kurala uymayan sürücülere kara yolları trafik kanunu gereğinde trafik cezası tatbik edilir.

55 Trafik Cezası Nedir?

Madde 55 geçilen araç sürücüsünün kurala uymamasıdır. Geçilen araç sürücüsünün uyması gereken kurallar:

* Görülebilen ve duyulabilen bir geçiş işareti alındığında trafiğin iki yönlü kullanıldığı yerlerde taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,

* Dar taşıt yollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen diper araçların güvenli ve kolayca geçmelerini sağlamak adına araçlarına olabildiği ölçüde sağ kenara almak,

* Geçiş üstünlüğü bulunan aracın işaretini aldığında bu aracın ilerleyebilmesi için taşıt yolu üzerinde yer açmak, hatta durmak olacaktır.

Madde 55 trafik cezası ne kadar?

Geçilen araç sürücüsü kurala uymadığında 77 TL para cezası alır.

Ceza puanı kaçtır? (2020)

Sürücüye madde 55 kuralını ihlal ettiği için 15 ceza puanı verilir.