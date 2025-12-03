×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip! Artvinli vatandaş ahırında buldu, gözlerine inanamadı | 'İlk kez böyle bir şey gördüm'

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Yusufeli#Hayvan İskeleti
55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip Artvinli vatandaş ahırında buldu, gözlerine inanamadı | İlk kez böyle bir şey gördüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 11:44

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Yavuz Turan tarafından yırtıcı dişlere sahip 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti bulundu. İskelet, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından hayvanın türünün belirlenmesi için incelenmeye alındı. 

Haberin Devamı

lçeye bağlı Alanbaşı köyünün eski muhtarı Yavuz Turan, ahırındaki malzemelerin üzerini örttüğü naylonların arasında yırtıcı dişlere sahip, 55 santimetre boyunda hayvan iskeleti buldu.

55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip Artvinli vatandaş ahırında buldu, gözlerine inanamadı | İlk kez böyle bir şey gördüm

Turan, iskeletin hangi hayvana ait olduğunu ayırt edemeyince durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile DKMP görevlilerine bildirdi. Gelen ekipler, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin hangi tür hayvana ait olduğu tespit edilecek. 

Gözden KaçmasınGıda güvenliği umurlarında değil Otogarda pes dedirten manzara: Otobüsün bagajında getirdilerGıda güvenliği umurlarında değil! Otogarda 'pes' dedirten manzara: Otobüsün bagajında getirdilerHaberi görüntüle

55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip Artvinli vatandaş ahırında buldu, gözlerine inanamadı | İlk kez böyle bir şey gördüm

‘İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM’ 

Haberin Devamı

Yavuz Turan, hayvan iskeletinin kendisini tedirgin ettiğini belirterek, “Ahırdaki naylonları kontrol etmek istemiştim. Arasını açınca kemikleri gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. İlk kez böyle bir şey gördüm; tedirgin oldum ve hemen yetkililere haber verdim” diye konuştu.

55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip Artvinli vatandaş ahırında buldu, gözlerine inanamadı | İlk kez böyle bir şey gördüm
55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip Artvinli vatandaş ahırında buldu, gözlerine inanamadı | İlk kez böyle bir şey gördüm

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Artvin#Yusufeli#Hayvan İskeleti

BAKMADAN GEÇME!