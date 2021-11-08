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60 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Zehirlenme şüphesi...

#Manisa#Turgutlu#Zehirlenme
60 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı Zehirlenme şüphesi...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içtikten sonra rahatsızlanan 60 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula çok sayıda ambulans yönlendirildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BAŞKA OKULDAN DA 5 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yıldırım Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci yedikleri çiğ köfte ve tavuk dönerden sonra rahatsızlandı. Öğrencilere ilk müdahale okulda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye olduğu bildirildi.

60 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı Zehirlenme şüphesi...

Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan çiğ köfte ve tavuk dönerden incelenmek üzere numune aldı.

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#Manisa#Turgutlu#Zehirlenme

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