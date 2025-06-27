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55 derecelik sıcaklıkta yapılıyor! Uzun yıllardan beri sürdürülen gelenek...

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#Erzincan#UNESCO#Lavaş
55 derecelik sıcaklıkta yapılıyor Uzun yıllardan beri sürdürülen gelenek...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 09:08

Erzincan’da asırlık lavaş ekmeği kendine has özellikleriyle ilk günkü lezzetini kaybetmeden 55 derecelik sıcak bir ortamda pişirilerek sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.

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UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen lavaş, Erzincan’da usta ellerde pişirilerek sofralardaki yerini alıyor. Pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen lavaş ekmeği Anadolu sofralarındaki yerini koruyor.

55 derecelik sıcaklıkta yapılıyor Uzun yıllardan beri sürdürülen gelenek...

Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor.

Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun (tandır) içinde pişirilen ekmek hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.

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"BU İŞ YAZ SICAKLARINDA ÇEKİLMİYOR"

Lavaş ustaları "Gece saat 2-3 gibi kalkıp geliyoruz, hamuru yoğuruyoruz sonrasında ise 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonrasında ise pişirme işine başlıyoruz. Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor" ifadelerini kullandılar.

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#Erzincan#UNESCO#Lavaş

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