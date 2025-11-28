55 bin tahliye bekleniyor... 11. Yargı Paketi Meclis’te

Haberin Devamı

Paketle getirilen düzenlemeler şöyle:

İŞTE COVID-19 DÜZENLEMESİ

Kamuoyunda ‘COVID-19 düzenlemesi’ olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletildi. 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek. Terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek. Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.

Haberin Devamı

ÖRGÜT SUÇUNDA ÇOCUK KULLANANA KATLAMALI CEZA

TCK 220’deki örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırıldı. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak. Silahlı çetelerin 18 yaşın altındakileri suçta kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis iken 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak artırıldı. Örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, yarısı oranında olacak şekilde yükseltildi.

TUNÇ: AF DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Burada bir af söz konusu değil, COVID düzenlemesi bir af değildir. Buradaki bir eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir” derken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de düzenlemenin ilk etapta 54-55 bin, yıllar içerisinde 90-95 bin mahkûmu etkileyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

HAKARET SUÇU ARTIK ÖN ÖDEME KAPSAMINDA

- Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına uyum amacıyla yüze karşı ve gıyapta hakaret ön ödeme kapsamına alınacak. Bu suçlar uzlaştırma kapsamından çıkarılıyor. Mevcut uzlaşmış dosyalarda değişiklik yok. Uzlaşmayan dosyalarda ön ödeme uygulanacak.

- SOSYAL MEDYAYA BANT DARALTMA YOLU TEKRAR AÇIK: AYM’nin iptal ettiği 5651 sayılı kanun maddeleri için yeni düzenleme yapılıyor. İçeriğin çıkarılması artık ‘internet ortamından çıkarma’ şeklinde uygulanacak. Sulh ceza hâkimliği, 24 saat içinde ‘ilk bakışta ihlal’ varsa erişim engeli verecek. Kararı yerine getirmeyen, Türkiye’de 10 milyon günlük erişimi olan sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği yüzde 50-90 oranında daraltılabilecek.

Haberin Devamı

- AKIL HASTALARINA YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ: Tam akıl hastalarının hastanede kalma süresi düzenlendi. Buna göre ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet suçlarında en az 1 yıl, 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçlarda en az 6 ay sağlık kurumunda kalacaklar.

- DOLANDIRICILIK ARTIK ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE TCK 158: Nitelikli dolandırıcılık davaları artık asliye cezada görülecek.

- GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR: Genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşların borçları tamamen silinecek.

BANKALAR DOLANDIRICILIKTA HESAPLARI 48 SAAT ASKIYA ALACAK

- En kapsamlı değişikliklerden biri mobil hatlar ve dolandırıcılığa karşı korunma alanında geliyor. Bankalar, bilişim suçlarında hesapları 48 saate kadar askıya alabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Savcıların istediği bilgi-belgeyi 10 günde göndermeyen banka ve işletmelere 50 bin-300 bin TL arası idari para cezası verilecek.

Haberin Devamı

DOLANDIRICILARIN HATTI KESİLECEK

- Mobil hat güvenliği sertleşiyor. Dolandırıcılıkta kullanılan hatlar savcı kararıyla kesilecek. Hat kontrolü 3 ayda bir yapılacak. BTK, kişi başı hat sayısına sınır getirecek. Kurallara uymayan operatörlere 250-500 bin TL arası ceza verilecek.

SONSUZ ABONELİĞE SON

- GSM aboneliği artık yalnızca çipli kimlik ile yapılabilecek. BTK, kişi başına hat sayısına sınırlama getirecek. Yabancılara ait hatlarda özel numara tahsisi ve düzenli kontrol geliyor. Ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde hatlar 3 ayda bir kontrol edilerek kapatılacak. Dolandırıcılıkta kullanılan hatların bağlantısı kesilecek, kesmeyen işletmelere ağır ceza uygulanacak. BTK’nın belirlediğinden fazla hat kullanan telefonlara hizmet veren işletmelere 250 bin-500 bin TL arası ceza geliyor.

Haberin Devamı

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ EDENE HAPİS YOLU

- Meskûn mahalde ateş etmeye 1-5 yıl arası hapis cezası verilecek. Ayrıca ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da bu suçun kapsamına alındı. Bu suçun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak öngörüldü. Düğün, nişan, asker uğurlamasında ceza yarı oranında artırılacak. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere böylece 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Artık seri muhakeme yok, direkt dava açılacak.

TRAFİKTE ‘YOL KESME’ ARTIK MÜSTAKİL SUÇ

- Trafikte yol kesme artık müstakil suç olarak düzenlendi. Aracı durdurana/engelleyene 1-3 yıl, aracı başka yere götürene 2-5 yıl arası hapis cezası verilecek. Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. Bu suç bakımından 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.