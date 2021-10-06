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5490 sayılı kanun nedir? 5490 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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5490 sayılı kanun çeşitli işlevleri taşımaktadır. Sizin için 5490 sayılı kanunun ne demek olduğunu, bu kanunun içeriğinde neler olduğunu ve hangi hakları sağladığını derledik.

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5490 sayılı kanun en çok merak edilen kanunlardan bir tanesidir. Bu kanunun çok sayıda özelliği bulunmaktadır.

5490 Sayılı Kanun Nedir?

5490 sayılı kanun esas olarak kişilerin nüfus bilgilerinin belirlenmesi ve ömür boyu gerçekleşecek değişikliklere yönelik yapılacak kayıtları sağlanmasına yönelik olan bir kanunu ifade etmektedir.

5490 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

5490 sayılı kanunun içeriğinde önemli bilgiler yer almaktadır. 5490 sayılı kanunun amacı; bireyin doğumundan başlayarak ölümüne kadar olan medenî ve kişisel durumuna, mevcut uyrukluğuna ve bunlarda oluşabilecek değişikliklere ait olan hukukî ve doğal olayların belirlenerek saptanmasıdır. Bu gayeyle düzenlenmiş kütüklere yazılabilmesi, elektronik ortam içerisinde ulusal adres veri tabanının oluşturulabilmesi, nüfus kayıtları ile birlikte adres bilgilerinin de ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

5490 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

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5490 sayılı kanun, Türk vatandaşlarının, doğum ile Türk vatandaşı olup çıkma izni almak sureti ile Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler ve bu kişilerin altsoyları ile birlikte Türkiye içerisinde bulunan yabancı kişilerin nüfus hizmetlerinin düzenlenebilmesine, yürütülebilmesine ve geliştirilebilmesine yönelik olan esas ve usûl hükümlerini kapsamaktadır. Bu kapsamdaki hakları bireylere vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey yurtiçinde nüfus müdürlüğüne, yurtdışında dış temsilciliğe müracaat ile kendisini nüfus kütüklerinin içerisine yazdırmaya ve belirlenen kimlik kartını almaya mecburdur.

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