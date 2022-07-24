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542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi

#Kırklareli#Edirne#Düzensiz Göçmen
542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 542 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi'nden yola çıkarıldı.

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 Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.

Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.

Edirne İl Göç İdaresi'ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul'a gönderildi.
Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul'dan charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi

KIRKLARELİ'DE 327 AFGAN GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

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Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra otobüslerle İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. Afganistan uyruklu 327 kişi charter seferle ülkelerine gönderildi.

 

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#Kırklareli#Edirne#Düzensiz Göçmen

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