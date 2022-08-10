54 Suriyeli gönüllü evine döndü... Teşekkürler Türkiye

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ESENYURT Belediyesi’nin Gönüllü Geri Dönüş Projesi çerçevesinde Esenyurt’tan dün kalkan iki otobüsle 26’sı çocuk 54 Suriyeli daha ülkelerine döndü.

Suriyelileri sınıra taşıyacak otobüsler dün sabah Esenyurt Belediyesi’nin önüne yanaştı.Yanlarında eşyalarıyla Suriyeliler de birer birer otobüslerin yanına geldi. Eşyalar yüklenirken çocuklar oyunlar oynadı, komşular birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde veda etti.

ORADA TÜRK ASKERİ VAR

Savaştan sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldiğini söyleyen Neşat Halilme, “8 senedir buradayım, önce ben geldim sonra ailemi getirdim. Şu an orada Türk askeri var. Savaş da yokmuş. Babam hasta ve yaşlı, ona bakmak için gidiyorum” dedi. 10 senedir Türkiye’de yaşadığını belirten İnayat Ali Hamko da “Ailemle burada bir şekilde geçindik. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Anne ve babam yaşlı ve Suriye’de yaşıyor. Onlara yardım etmek için ülkeme dönüyorum” diye konuştu.

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GİDENLERİN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ



Esenyurt Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı Gönüllü Geri Dönüş Projesi kapsamında ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 3 bini geçti. Suriyelileri uğurlamak için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlara aracılık ediyoruz. Başka ilçelerden de talep geliyor. Biz kimseyi zorla göndermiyoruz, gitmek isteyenlere yardımcı oluyoruz” dedi.