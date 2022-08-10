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54 Suriyeli gönüllü evine döndü... Teşekkürler Türkiye

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Esenyurt#Gönüllü Geri Dönüş Projesi
54 Suriyeli gönüllü evine döndü... Teşekkürler Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

26’sı çocuk 54 Suriyeli daha Esenyurt Belediyesi’nin başlattığı Gönüllü Geri Dönüş Projesi kapsamında ülkelerine döndü. 10 senedir Türkiye’de yaşayan İnayat Ali Hamko, “Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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ESENYURT Belediyesi’nin Gönüllü Geri Dönüş Projesi çerçevesinde Esenyurt’tan dün kalkan iki otobüsle 26’sı çocuk 54 Suriyeli daha ülkelerine döndü.

Suriyelileri sınıra taşıyacak otobüsler dün sabah Esenyurt Belediyesi’nin önüne yanaştı.Yanlarında eşyalarıyla Suriyeliler de birer birer otobüslerin yanına geldi. Eşyalar yüklenirken çocuklar oyunlar oynadı, komşular birbirlerine sarılarak gözyaşları içinde veda etti.

ORADA TÜRK ASKERİ VAR

Savaştan sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldiğini söyleyen Neşat Halilme, “8 senedir buradayım, önce ben geldim sonra ailemi getirdim. Şu an orada Türk askeri var. Savaş da yokmuş. Babam hasta ve yaşlı, ona bakmak için gidiyorum” dedi. 10 senedir Türkiye’de yaşadığını belirten İnayat Ali Hamko da “Ailemle burada bir şekilde geçindik. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Anne ve babam yaşlı ve Suriye’de yaşıyor. Onlara yardım etmek için ülkeme dönüyorum” diye konuştu.

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54 Suriyeli gönüllü evine döndü... Teşekkürler Türkiye

GİDENLERİN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Esenyurt Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı Gönüllü Geri Dönüş Projesi kapsamında ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 3 bini geçti. Suriyelileri uğurlamak için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlara aracılık ediyoruz. Başka ilçelerden de talep geliyor. Biz kimseyi zorla göndermiyoruz, gitmek isteyenlere yardımcı oluyoruz” dedi.

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#Suriye#Esenyurt#Gönüllü Geri Dönüş Projesi

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