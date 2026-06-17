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54 ilde sosyal medya operasyonu: 258 şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Sosyal Medya Operasyonu#Terör Örgütü Propagandası
54 ilde sosyal medya operasyonu: 258 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 17:27

İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 54 ilde bugün sanal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 kişi yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sanal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca sanal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sanal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. 

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#İçişleri Bakanlığı#Sosyal Medya Operasyonu#Terör Örgütü Propagandası

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