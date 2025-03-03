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54 ilde Hücre operasyonu: 334 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Hücre#Tefeci
54 ilde Hücre operasyonu: 334 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Hücre-15' operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, 123'ünün tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde toplam 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 'Hücre-15' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler hakkında; 'Tefecilik, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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#Bakan Yerlikaya#Hücre#Tefeci

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