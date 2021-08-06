Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin ‘düşük’, 11-35 arasının ‘orta’, 36-100 arasının ‘yüksek’, 100’ün üstündeki illerin ise ‘çok yüksek riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre, geçen hafta 14 il kırmızı iken bu hafta 54 il kırmızı renge büründü. Oysa 6 Temmuz’da sadece 3 il (Bitlis, Siirt ve Ağrı) kırmızıydı.

SİİRT REKORA KOŞUYOR

Hem aşılamanın yavaş ilerlemesi hem de Delta varyantının etkisi ile çok sayıda ilde vaka sayısı yüz binde 100’ün üzerine çıktı. İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidansına göre; Siirt 1139 ile rekora gidiyor. İşte bazı illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı: “Diyarbakır 599, Bingöl 447, Batman 309, Bitlis 413, Mardin 263, Konya 268, Muş 225, Rize 243 ve Elazığ 249.” Üç büyük ilden İstanbul’da bu rakam 168’e, Ankara’da 165’e, İzmir’de ise 43’e yükseldi.

İŞTE O İLLER

İstanbul, Ankara, Edirne, Yalova, Kocaeli, Kütahya, Burdur, Isparta, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Mersin, Konya, Aksaray, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Adana, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Yozgat, Kayseri, Ordu, Tokat, Sivas, Şanlıurfa, Giresun, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Batman, Bingöl, Bayburt, Artvin, Erzurum, Muş, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ardahan, Iğdır, Van, Hakkari ve Ağrı.

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