‘54 ABD’li senatörün mektubuna karşılık yanıt hazırlanıyor’
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün TBMM Sanat Koleksiyonu Füreya Koral Sergisi’nin açılışında yaptığı açıklamada, ABD’deki bir grup senatörün Türkiye’ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektuba yanıt olarak Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun hazırladığı metni göndereceklerini belirtti ve şunları söyledi:
FETÖ DESTEK VERİYOR
“FETÖ’nün bu senatörlere bir çalışma yaptığını, muhtemelen bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verme potansiyeli olan bir bildiri. FETÖ ve PKK’nın Suriye’deki ismini alan örgüt gibi terör örgütlerinin yanında yer alma görüntüsü, hiçbir siyasetçi için, hele hele dost ve müttefik bir ülkenin siyasetçileri için doğru değildir. Gereken tepkiyi usulüne uygun olarak göstereceğiz.”
ALTAY: ABD İŞİNE BAKSIN
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 54 senatörün ABD Başkanı Biden’a gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Engin Altay TBMM’de, “Amerika sen işine bak. Amerika’nın, Türkiye’ye vereceği hukuk ve demokrasi dersi de yoktur. Erdoğan’a sesleniyorum: Arkanda olacağız” dedi.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu ‘Füreya Koral Sergisi’nin açılışına katıldı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)
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