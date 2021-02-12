‘54 ABD’li senatörün mektubuna karşılık yanıt hazırlanıyor’

FETÖ DESTEK VERİYOR

“FETÖ’nün bu senatörlere bir çalışma yaptığını, muhtemelen bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verme potansiyeli olan bir bildiri. FETÖ ve PKK’nın Suriye’deki ismini alan örgüt gibi terör örgütlerinin yanında yer alma görüntüsü, hiçbir siyasetçi için, hele hele dost ve müttefik bir ülkenin siyasetçileri için doğru değildir. Gereken tepkiyi usulüne uygun olarak göstereceğiz.”

ALTAY: ABD İŞİNE BAKSIN

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 54 senatörün ABD Başkanı Biden’a gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Engin Altay TBMM’de, “Amerika sen işine bak. Amerika’nın, Türkiye’ye vereceği hukuk ve demokrasi dersi de yoktur. Erdoğan’a sesleniyorum: Arkanda olacağız” dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu ‘Füreya Koral Sergisi’nin açılışına katıldı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)