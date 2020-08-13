54/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 54/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Trafikte araçların sollama yapılmaması gereken yerlerde sollama yapmak olarak bilinen ceza 54/1-b trafik cezasıdır. Bu durumda sürücülere cezai işlemler uygulanmaktadır.

54/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

54/1-b trafik cezasını açıklayacak olursak Kara Yolları Trafik Kanununda yer alan 54. maddedeki açıklamada yer alan hatalı sollama cezası diyebiliriz. Sürücülerin araç sollama yapmaması gereken yerlerde sollama yapması Trafik Kanununa göre suçtur. Bu sebeple sürücülere 288 TL para cezası uygulanır.

54/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafik cezalarında ehliyet için ceza puanları yer almaktadır. Yapılan hatalara göre ceza puanları değişir. 54/1-b trafik cezasında ise 20 ehliyet ceza puanı uygulanmaktadır.

54/1-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

54/1-b ceza maddesi için uygulanan cezaya %25 indirim söz konusu olabilir. Bunun için Tebligatın gönderildiği tarihten 15 gün içerisinde ödemenin yapılmış olması gerekir.

54/1-b Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Plakalara yazılan 54/1-b cezaları e-devlet üzerinden bildirilmektedir. %25 indirimli olarak 15 gün içerisinde 54/1-b cezasının ödenmesi kredi kartı veya taksitle ödenmesi mümkündür.