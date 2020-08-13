54/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 54/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

54/1-a trafik maddesi, önde giden aracı geçerken, kurallara uymamaya yönelik bir cezadır.

54/1-A Trafik Cezasının Tutarı Ne Kadardır?

Önünde hareket halinde bulunan aracı kurallara riayet etmeden geçmeye çalışan kişiye madde 54/1-a gereği para cezası uygulanır. Yılbaşında 54 TL zam gelerek 2020 ceza tutarı 288 TL olmuştur.

54/1-A Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?

Bu maddeden ceza kesilen kişiye hem para cezası uygulanır hem de ehliyetine ceza puanı yansır. 55/1-a ceza puanı 20'dir.

54/1-A Cezasını İndirimli Ödeme İmkanı Var mı?

Her ceza gibi bu maddeden dolayı yazılan cezayı da indirimi ödeyebilirsiniz. Kural olarak 15 gün süre verilir. Cezanın sürücü belgesine eklendiği günden başlayarak 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirim olur.

54/1-A Cezası Nasıl Ödenir?

Bu cezayı bankaların şubelerine giderek veya atmlerden ödeyebilirsiniz. Mobil bankacılık ile de ödeme yapmak mümkündür.