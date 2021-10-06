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5326 sayılı kanun nedir? 5326 sayılı Kabahatler kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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Anayasada belirlenmiş olan pek çok kanun bulunmaktadır. Bu kanunlardan bir tanesi de 5326 sayılı kanundur. 5326 sayılı kanunun neleri kapsadığını ve hangi kararları içerdiği de pek çok kişi tarafından merak edilen bir durum olmuştur. 5326 sayılı kanun ile ilgili arama motorlarında araştırmalar son haftada artmıştır. Peki 5326 sayılı kanun nedir? 5326 sayılı kabahatler kanunu içeriğinde neler vardır? İşte 5326 sayılı kanun ile ilgili tüm detaylar.

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5326 sayılı kanun kabahatler kanunlarından bir tanesidir. 5326 sayılı kanun mutlaka bilinmesi gereken bir kanundur. Devletin resmi internet sitelerinde de bu kanunun maddeleri yer almaktadır. 5326 sayılı kabahatler kanununun çiğnenmesinden sonucunda da bu kanunu ihlal eden kişilere idari para cezası verilir.

5326 Sayılı Kanun Nedir?

5326 sayılı kanun toplam 4 bölümden oluşan bir kanundur. Bu kanunun içerisinde toplam 27 tane madde bulunmaktadır. Anayasada yer alan kanunlardandır.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu İçeriğinde Neler Alır?

Bu kanun toplum ile alakalı olan düzeni ve genel ahlakı kapsamaktadır. Aynı zamanda toplumun ekonomik düzenini korumak ve genel sağlığı korunmasını kapsamaktadır. Bu kanun anayasadaki en önemli kanunlardan bir tanesidir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Hangi Hakları Kapsar?

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5326 sayılı kabahatler kanunu genel ahlak haklarını kapsamaktadır. Aynı zamanda toplum düzenini koruyan hakları kapsayan bu kanunun toplum ile ilgili genel hakları kapsamaktadır. 5326 sayılı kanun toplumun ekonomik düzeninin de koruma hakkını sağlamaktadır.

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