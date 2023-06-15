53 milyon liralık 2 saatin de ele geçirildiği operasyondan yeni görüntüler

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İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, başta Hollanda olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kokain ticaretinden elde edilen paraları Türkiye'de aklayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre İstanbul narkotik ekipleri, 2 yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bazı bilgilere ulaştı. Ekipler çalışmalarını derinleştirince uluslararası bir şebekenin izine rastladı. Çalışmalar Narkotik Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde genişletildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINDA BARON LEİDEKKERS VE NACİ Y. İSMİNE RASTLADI

Ekipler yaptıkları araştırmalarda, para trafiğinin başında Joseph Johannes Leidekkers ve Naci Y. isimlerine ulaştı. İddiaya göre dünyada kokain trafiğini yöneten uyuşturucu baronlarından biri olan, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Leidekkers, uyuşturucu satışınsan elde ettiği paraları aklıyordu. Ekipler çalışmalarının devamında Leiddekers'in Türkiye'de Naci Y. ile irtibatlı olduğunu belirledi. Alınan bilgilere göre Leiddekers, paraları Naci Y. üzerinden Türkiye'ye gönderiyor ve burada aklıyordu. Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı ancak kardeşi gözaltına alındı.

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Lüks dairelere yapılan operasyonlarda özel harekat ekipleri de görev aldı. operasyon kapsamında şüphelilerin Türkiye'de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu. Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, altın kaplamalı tabancalar, dünyaca ünlü markalardan kol saatleri de yer aldı.

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AYNI ADRESTE ELE GEÇİRİLEN KALEMİN FİYATI 253 BİN LİRA

Ele geçirilen saatleri ise dikkat çekti. Saatlerden birinin daha önce Suudi Arabistan futbol takımı Al Nassr tarafından, transfer ettikleri dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya da hediye edilen saatle aynı marka olduğu ortaya çıktı. 1 milyon 600 bin dolar değerindeki saatin Türkiye fiyatının ise güncel kura göre 36 milyon 800 bin lira olduğu, üretimi durdurulan diğer saatin ise Türkiye fiyatının 16 milyon 590 bin 478 lira, yine adreslerde ele geçirilen dünyaca ünlü bir markaya ait kalemin de 253 bin lira olduğu öğrenildi.