53 kişiye gözaltı kararı: İBB’ye ikinci operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 2. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen ile Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da bulunuyor.

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Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramaların yapıldığı operasyon kapsamında, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İŞTE O İSİMLER

Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, eski İBB Genel Sekreterleri Turgut Tuncay Önbilgin, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Emlak Yönetimi Başkanvekili Fatih Özçelik, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü Onur Soytürk, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, eski İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı Serap Öbekci, İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski İSBAK Yönetim Kurulu Üyesi Melih Geçek, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak, Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Mühendisi Yakup Öner Danışman, Kültür AŞ çalışanları Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Faik Özberk, Kültür AŞ Reklam Şefleri Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, İSPER Uzmanı Songül Çar, İş İnsanları Fikret Şimşek, Yılmaz Şimşek, Dursun Balcıoğlu, Rasim Kaya, Mete Mağden, Mali Müşavir Meral Çakır, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen bulunuyor.

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Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

15 BİN MERMİ

Operasyonda gözaltına alınan işinsanı Rasim Kaya’nın sahibi olduğu Kaya Ulaşım Turizm Hizmetleri firmasıyla ilgili olarak, Ankara’daki ofiste yapılan aramalarda Türk lirası ve döviz bulundu. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emlak Danışmanı ve Abat Sağlık Hizmetleri sahibi Mehmet Şahin’in Beylikdüzü’ndeki ofisinde yapılan aramalarda ise farklı boyut ve ebatlarda 15 bin mermi ele geçirildi. (Ali Rıza AKBULUT/İSTANBUL)

İBB’DEN TEPKİ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ ve İBB tepe yöneticileri ile Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yakınlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP’li ilçe belediye başkanları ve İBB yöneticileriyle birlikte kameraların karşısına geçen Aslan, gözaltıların Kanal İstanbul projesi ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve arkadaşlarının, Sazlıdere Barajı havzasında yoğunlaşan kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalıştığını söyledi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)

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BAZI İSİMLERİN GÖZALTI GEREKÇELERİ

- 23 şüphelinin “yolsuzluk” dosyası kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın açık hava reklamcılığıyla ilgili hazırladığı tevdi raporunda isimleri geçiyor.

- İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen’in adı, İmamoğlu’nun bir otelde yaptığı toplantıda otel kameralarını kapatan güvenlik olarak yer alıyor.

- İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın adı gizli tanık Ceviz’in ifadesinde var.

- Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın ismi, Vadi İstanbul’un yakınında bulunan İETT garajlarındaki arsaların ihalesi konusunda geçiyor.

- Bazı isimlerin Vaniköy’deki kaçak villa konusunda adı geçiyor.

- Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan’ın 200 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

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- Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’un, BY ZAG unvanlı firma yetkilisi olduğu belirtiliyor.