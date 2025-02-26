53 kişinin kanı yerde kalmadı... Reyhanlı faillerine MİT kıskacı

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ESAD rejimi sonrası yeni Suriye yönetimiyle yakın ilişkide çalışan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok kritik bir operasyona imza attı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Temir Dükancı’nın Suriye’de olduğu belirlendi.

LÜBNAN’A KAÇACAKTI

Lübnan’a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen Dükancı’nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurtdışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı bilgisine de ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen MİT, Suriye-Lübnan sınırında yaptığı operasyonla Dükancı’yı yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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TALİMAT EL MUHABERAT’TAN

Hatay Emniyeti’nde sorguya alınan Dükancı, Reyhanlı saldırısında kritik bir role sahipti. Dükancı, o dönem Suriye istihbarat servisi El Muhaberat ile direkt temasta olarak talimatları buradan alıyordu. Bu talimatlar doğrultusunda Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Lazkiye’den deniz yoluyla, Samandağı üzerinden Türkiye’ye geçiren Dükancı, bombaları yurtiçinde taşıyacak araçları da temin etmişti. Dükancı’ya Suriye istihbaratı tarafından kendisine dokunmazlık kazandıran kimlik de verilmişti.

ESAD SONRASI İŞBİRLİĞİ

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimine bağlı istihbarat birimiyle MİT yakın ilişki kurdu. İstihbarat paylaşımının yapıldığı bu dönemde MİT, Suriye’de çok kritik operasyonlara imza attı. Yeni Suriye yönetimiyle birlikte yapılan çalışmalarla Reyhanlı saldırısının kritik isimlerinden Muhammed Dib Koralı da nokta operasyonla yakalanmıştı.

3 KİLİT İSİM DE TÜRKİYE’DE

MİT, Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de, Muhammed Dib Koralı’yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti. Son operasyonla birlikte terör saldırısının 3 kritik ismi de yakalanmış oldu. Reyhanlı’da 2013 yılında yapılan terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

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BAŞINA 8 MİLYON ÖDÜL KONMUŞTU... BOMBALARI DENİZDEN GETİRDİ

Saldırıda kullanılan patlayıcıları Lazkiye’den deniz yoluyla Samandağı üzerinden Türkiye’ye geçiren ve başına 8 milyon lira ödül konularak Terörden Arananlar Listesi’nin “Turuncu” kategorisinde yer alan Dükancı, sorgulanmak üzere Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

AİLELERDEN MİT’E TEŞEKKÜR.... ONLAR YAKALANDIKÇA YÜREĞİMİZE SU SERPİLİYOR

Temir Dükancı’nın yakalanması, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde saldırıda yakınlarını kaybeden aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Diken, bombalı saldırıda oğlu Mehmet Ali Diken’i kaybettiğini belirterek, “Failler tek tek yakalanıyor. Hepsi en ağır cezayı alacak. Her defasında biraz daha rahatlıyoruz. MİT ve devletimizin tüm yetkililerine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Oğlu Halil Erdemci’yi saldırıda kaybeden Medine Erdemci ise “Bir kişinin daha yakalandığını duyunca sevindim. Allah devletimizden, MİT’imizden razı olsun. 12 yıl oldu evlatlarımızı kaybedeli. Onlar dışarıdayken bize huzur yok. İnşallah en büyük cezayı alırlar” diye konuştu. Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz ise faillerin birer birer yakalanmasından dolayı sevindiklerini belirterek, “Esad rejimi çöktü ve faillerin saklanacak yerleri kalmadı. Türk adaleti birer birer onları alıp buraya getiriyor, onlara gereken cezayı verecekler eminiz. Sabırsızlıkla diğer suçluların da yakalanmasını istiyoruz. Bir nebze de olsa bu bizim yüreğimize su serpiyor. MİT ve devletimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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