53 bıçak darbesini hatırlamadı

İSTANBUL’da sosyal medya fenomeni Elif Kırav (29) ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra 19 Nisan günü sabaha karşı Kırav’ın Fatih’teki evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav’ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Sevil Akdağ, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

‘PANİK ATAK HASTASIYIM’

Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sevil Akdağ, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde bekâr ve bir çocuğu olduğunu, oyunculuk yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu belirtti. Daha önceki aşamalarda sustuğunu ifade eden Akdağ, hakimlik sorgusunda özetle şunları söyledi: “Panik atak hastasıyım. Kendimi iyi hissetmiyordum. O gün evdeydim. Maktulü aradım. Bir mekân ismini söyledi, ‘Ama zaten kapanacak sen bana gel’ dedi. Gitmek istemedim. Çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman da bu yüzden küsüp barışmıştık. Uyuşturucu da psikiyatrik ilaç da kullanıyordu. Daha sonra küfretmeye, saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum. Bir anda bıçak çıkardı. Elinden almaya çalıştım. Bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı. Ellerimi sıktı, sonra pek hatırlamıyorum yere düştü, bayıldı. Ben de çıktım evden. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Sadece kendimi savundum.”

‘TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ’

Kanal D’de yayınlanan ve Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına katılan fenomen Elif Kırav’ın ailesi de cinayete ilişkin ilk kez konuştu. Yayında konuşmakta güçlük çeken acılı anne Şükran Kırav, özetle şunları söyledi:

“6-7 yıldır tanışıyorlardı. Sanırım kulüplerden tanıştılar. Kızımı takıntı hâline getirmişti. Çok kıskanç ve agresifti. Evime gelip gidiyordu. ‘Bu kız hiç hoşuma gitmiyor’ diyordum. Sanki hissediyordum. ‘Anne ne yapayım, ‘Gelme’ mi diyeyim?’ diyordu. Son iki yıldır da görmüyordum o caniyi. Kızım da görüşmek istemiyordu onunla. Yapışmıştı, bırakmıyordu kızımı. Asabi ve kıskanç hareketleri vardı. Kızımı ve başkalarıyla arkadaşlık yapmasını çok kıskanıyordu. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. O kıza hiç ısınamadım. Kızım ne alsa, o da aynısını alıyordu. Bir kez telefon konuşmalarına şahit oldum. Elif telefonda bağırıyordu: ‘Yeter artık, bir tek seninle mi arkadaşlık yapacağım?’ diyordu. Kızıma aşırı takıntılıydı. Kızımın telefonunu dışarı koymuş, kimse ulaşmasın diye. Acayip planlamış her şeyi. Girdiğimde her yer kanlar içindeydi. Yatak odasında, duvarlara bile tırmanmış. Her yeri tırnaklarıyla kazımış. ‘Kızım kalk!’ dedim, cevap vermedi. Gördüğüm görüntüyü ömrümce unutamam. Kızıma çok azap çektirmiş. Canice, vahşice öldürmüş. Komşu ‘Elif kanlar içinde yatıyor’ deyince, içeri nasıl girdiğimi hatırlamıyorum. Çocuğumun her yerini delmiş, paramparça etmiş. Hırsını alamayıp kafasına vurmuş. Kızım ailesine çok düşkündü. Katilin 12 yaşında bir kızı varmış. Onu da elinden alsınlar. Benim kızıma yapan, kendi kızına da yapar!”

‘DEMEK Kİ PLANLAMIŞ’

Elif Kırav’ın erkek kardeşi Furkan Kırav, “Ablamı 30 değil, 53 bıçak darbesiyle katlediyor. Evde neler yaşandığını bilmiyorum. Eve zaten bıçakla gelmiş. Demek ki planlamış. Hiç sarhoş olduğunu da düşünmüyorum. Kendi bileklerini de ‘psikolojim bozuk’ süsü vermek için kesmiş” dedi.