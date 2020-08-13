53/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

53/1-d cezası dönel kavşaklarda ki geriye dönüş kurallarına uymayan kişilere kesilen cezadır.

53/1-D Ceza Tutarı Ne Kadar?

Dönel kavşaklardaki geri dönüş kuralına uymayan kişilere bu maddeden dolayı para cezası kesilir. Kesilen cezanın tutarı geçen yıla göre 24 TL artış sağlayarak 132 TL'ye yükselmiştir.

53/1-D Trafik Cezası Ehliyet Puanı Kaçtır?

Bu maddeden dolayı kişiye para cezası uygulanarak ehliyetlerine ceza puanı eklenmektedir. Eklenecek olan puan 20'dir.

53/1-D Cezasını Öderken İndirimden Faydalanabilir miyim?

53/1-d cezasını öderken %25 oranında bir indirimden faydalanabilirsiniz. Bu indirimden faydalanmak için cezayı 15 gün içinde ödemeniz gerekir.

53/1- Cezası Nasıl Ödenir?

Bu cezayı internet aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Bunun yanı sıra postane şubelerinden de ödeme yapmak mümkündür.