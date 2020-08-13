53/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-B Sola Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

Bu yazımız da 53/1b nedir? 53/1-b cezası kaç puan? 53-1b kaza kusur oranı nedir? Erken ödeme indirimi var mıdır? 53/1-b trafik ceza maddesine nasıl itiraz edilir? Sorularına yanıt vereceğiz.

53/1-b Trafik Cezası Nedir? Cezası Nedir?

Karayolları tarafından 53 madde yukarıda açıkladığımız gibidir. Kısaca açıklayacak olursak hatalı sola dönüş ceza maddesi olarak tanımlanabilir.

Sola dönüşlerde bir takım kurallara riayet edilmesi zorunludur. Hatalı sola dönmek ve sola dönülmez levhası olduğu halde sola dönmek farklı kavramlardır.

Sola dönmenin yasak olduğu bir yola dönmek cezai işlem gerektirir. İhlali ise 47/1-c yani trafik işaret ve levhalarına uymamak olduğundan cezası 132 liradır. Zaman zaman ters yöne girme cezası ile karıştırılabilmektedir. Ters yöne girme cezası 1228 lira olduğu için yaşanan karmaşa mağduriyete sebep olmaktadır.

53/1-b Ceza İndirimi Ne Kadar?

Son yapılan düzenlemeyle 132 liraya çıkan ceza uygulamasında 15 gün içerisinde ödeme halinde %25 oranında bir indirim söz konusudur.