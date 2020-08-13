53/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-A Sağa Dönüş Kuralına Uymamak cezası ne kadar? (2020)

Sağa dönülmenin yasak olduğu trafik işareti ile bildirilir. 2020 yılında idari para cezası olarak 132 TL'lik bir yaptırım uygulanmaktadır.

53/1-a Trafik Cezası Ne Kadar?

Sağa dönüşün yasak olduğunu gösteren tabelanın bulunduğu yerde bu kurala uyulmaması şartıyla bir idari ceza ödenmektedir. 2020 yılında bu tutar 132 TL'dir.

53/1-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Emniyet genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu ceza puanları rehberinde sağa dönüş cezası da yer almaktadır. Bu kategoride cezai işlem uygulanan kişinin ehliyetine 20 ceza puanı eklenmiş olur.

53/1-a İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Sağa dönüş cezalarında indirimli ödeme yöntemi vardır. Fakat erken ödeme yapıldığı taktirde uygulanır. Ceza kesiminden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği taktirde %25 indirim yapılır.

53/1-a Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Genel olarak PTT veya bankalar aracılığı ile ödemeler kabul edilir. Ödemeleri 4 eşit taksitle yapmak mümkündür.