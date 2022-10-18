522 göçmen çocuk koruyucu aile yanında

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bakan Yanık’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Gergerlioğlu, “Son 5 yılda koruyucu aileye verilen yabancı uyruklu çocuk sayısı kaçtır? Koruyucu aile tarafından evlat edinilen yabancı uyruklu çocuk sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti. Bakan Yanık, verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:

EVLAT EDİNME SÜRECİ

Ülkemizde korunma altına alınan yabancı uyruklu çocuklarla ilgili öncelikli olarak menşei ülkesi ve aile birleşimi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Aile birleşimi çalışmaları sürecini çocukların aile ortamında geçirmelerini sağlamak adına koruyucu aile hizmetimizden yararlandırılmaktadırlar. Bu bağlamda koruyucu aile yanında bakımı sağlanan yabancı uyruklu çocukların evlat edinme süreçleri yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte olup, yetkili konsolosluklarca uygun görüş verilmeyen çocuklar hakkında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemektedir. 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla 522 yabancı uyruklu çocuğun koruyucu aile yanında bakımı sağlanmaktadır.”