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52 yıldır takas sistemiyle ticaret yapıyor: Kıyafet verip tereyağı, yumurta, peynir alıyor

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#Takas#Osmaniye#Ali Karayılan
52 yıldır takas sistemiyle ticaret yapıyor: Kıyafet verip tereyağı, yumurta, peynir alıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 10:21

Osmaniye'de çarşı esnafının tanınmış simalarından Ali Karayılan (77), 52 yıldır köy köy dolaşarak ‘takas’ yöntemiyle aldığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

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Evli, biri kız 4 çocuk babası Ali Karayılan, 32 yıldır Atatürk Caddesi’nde, kaldırım kenarında aynı yerde tezgah kuruyor. Köy köy dolaşarak kıyafet karşılığında tavuk, yumurta, tereyağı, peynir alan Karayılan, bu ürünleri Osmaniye kent merkezindeki tezgahında satıyor.

52 yıldır takas sistemiyle ticaret yapıyor: Kıyafet verip tereyağı, yumurta, peynir alıyor

Ali Karayılan, “Çocuklarımla köylerde giysi satıyoruz. Karşılığında da yumurta, tereyağı, çökelek, tavuk gibi ürünlerden alıyoruz.

52 yıldır takas sistemiyle ticaret yapıyor: Kıyafet verip tereyağı, yumurta, peynir alıyor

Köy tavuğunu da yine kesip, temizleyip satıyoruz. Hiç kimseye muhtaç olmadan, 52 yıldır bu işi yapıyorum. 32 yıldır da Atatürk Caddesi'nde tezgah kuruyorum. Köylerden aldığım ürünü burada satıyorum, sağlık imkan verdiği sürece de devam edeceğim” dedi.

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52 yıldır takas sistemiyle ticaret yapıyor: Kıyafet verip tereyağı, yumurta, peynir alıyor

52 yıldır takas sistemiyle ticaret yapıyor: Kıyafet verip tereyağı, yumurta, peynir alıyor

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#Takas#Osmaniye#Ali Karayılan

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