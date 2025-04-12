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52 şirkete kayyum atandı

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#Kayyum#Mehmet Şimşek#Özgür Özel
52 şirkete kayyum atandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 07:00

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB odaklı soruşturmalardaki MASAK raporlarına ilişkin açıklamalarına, “MASAK talep edilen bilgileri, hiçbir makamın görüşünü, direktifini almadan doğrudan savcılığa iletir” yanıtını verdi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şunları söyledi: “Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir. Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı unvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.”    

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#Kayyum#Mehmet Şimşek#Özgür Özel

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