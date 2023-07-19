52 saat sonra kontrol altında

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6 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye giderek havadan yangını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 52 saat sonra dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da gece boyunca sürdü

BELEN’DEN İYİ HABER

Aynı gün Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını ise üçüncü günün sabahında dün kontrol altına alındı. Yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltındaki 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ Malkara’daki orman yangını da 13 saatte söndürüldü. 2 şüpheli ise gözaltında.

‘E-BURUN’ YANGINI KOKLUYOR

Almanya’nın orman yangınlarının en sık yaşandığı Brandenburg bölgesinde alevlerle mücadele için “elektronik burunlar” kullanılıyor. Ormana yerleştirilen güneş enerjili sensörler, alevler gözle görülecek kadar büyümeden oluşan kimyasal tepkimenin kokusunu algılayarak alarm veriyor. Böylece müdahale daha erken başlayabiliyor.

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