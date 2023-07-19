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52 saat sonra kontrol altında

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#ÇANAKKALE#Yangın#Kızılkeçili
52 saat sonra kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

ÇANAKKALE’de geçen pazar günü Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangınına dün de gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale sürdü.

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6 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye giderek havadan yangını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 52 saat sonra dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da gece boyunca sürdü

BELEN’DEN İYİ HABER

Aynı gün Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını ise üçüncü günün sabahında dün kontrol altına alındı. Yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltındaki 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ Malkara’daki orman yangını da 13 saatte söndürüldü. 2 şüpheli ise gözaltında.

‘E-BURUN’ YANGINI KOKLUYOR

Almanya’nın orman yangınlarının en sık yaşandığı Brandenburg bölgesinde alevlerle mücadele için “elektronik burunlar” kullanılıyor. Ormana yerleştirilen güneş enerjili sensörler, alevler gözle görülecek kadar büyümeden oluşan kimyasal tepkimenin kokusunu algılayarak alarm veriyor. Böylece müdahale daha erken başlayabiliyor.

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52 saat sonra kontrol altında

 

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#ÇANAKKALE#Yangın#Kızılkeçili