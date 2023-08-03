×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

52 ilin emniyet müdürü değişti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emniyet#Atama
52 ilin emniyet müdürü değişti
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı

Aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi. 24 il emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da merkeze alındı. Kararnameyle İzmir’e Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara’ya ise Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emniyet#Atama

BAKMADAN GEÇME!