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Aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi. 24 il emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da merkeze alındı. Kararnameyle İzmir’e Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara’ya ise Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder getirildi.