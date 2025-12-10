52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik polisimizin dün eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda 179 şüpheliyi yakaladık.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 52 ilde operasyonlar düzenledik.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve 6114 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."