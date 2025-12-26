52 gündür aralıksız devam ediyor! 13 yaşındaki Muhammed'in hayatı kabusa döndü: Okula bile gidemiyor

Haberin Devamı

GAP Mahallesi’nde yaşayan Nesrin Arı'nın (34) 4 çocuğundan ikincisi olan Muhammed Eyüp Arı, 52 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle öksürmeye başladı. Çeşitli hastanelere başvuran aile, yapılan tetkiklere rağmen bir çözüme ulaşamadı. Arı’nın aralıksız öksürdüğü anların sanal medyada paylaşılmasıyla durumdan haberdar olan İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Arı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

‘SAĞLIĞIMA GERİ KAVUŞMAK İSTİYORUM’

Öksürüğü nedeniyle okuluna giremediğini belirten Muhammed Eyüp Arı, “Ben durmadan öksürüyorum. Yetkili amcalar bir an önce beni iyileştirsinler. Sağlığıma geri kavuşmak, bir an önce iyileşmek istiyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Ben de perişan oldum annem de perişan oldu. Yemek, hiçbir şey yiyemiyorum. Kilom zaten düşmüş. Arkadaşlarımı özledim. Okula da gidemiyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘GERÇEKTEN ÇOK ZOR DURUMDAYIZ’

Nesrin Arı, oğlunun sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, “Biz ilk basit bir öksürük sandık. Geçer diye evde ben tedavi uyguladım. Bitki çayları verdim. İlaçlar verdim. Ondan sonra baktım geçmiyor. En çok da zaten sisli havalarda öyle oldu. Ondan sonra acile getirdik. Acil doktoru baktı. Buhar verdiler. Sonra şurup yazıp eve gönderdiler. Onları kullandık. Onlara rağmen de geçmedi. Gittikçe kötüleşti. Çocuk artık sabah gece hiç ne uyutuyor ne uyuyor. Sürekli öksürüyor ve kusuyor. Herkesten dua bekliyorum. Yetkililerden şunu bekliyorum. 52 gündür biz perişan olduk. Gerçekten artık çok zor durumdayız. Ne oğlum yatıyor ne bizi yatırıyor. Artık o da acı çekiyor. Eğitim durumu çok çok geride kaldı. Okula gidemiyor. Yetkililerden ricam bizi bir an önce elinden geleni yapıp büyük bir şehre göndersinler” diye konuştu.

Haberin Devamı