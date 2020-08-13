52/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 52/1-C Takip Mesafesi İhlali Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

Takip mesafesinin ihlal cezası ne kadar, erken ödeme indirimi söz konusu olabiliyor mu, ceza puanı nedir, gibi soruların cevabını bu yazımızda vereceğiz;

Takip Mesafesi İhlal Cezası Ne Kadar?

Aracı izlerken hız ve kullanılan aracın yük ve teknik özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, görüş, hız, hava durumu, yükü göz önünde bulundurulmaksızın güvenli mesafeyi bırakmamanın cezası 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 132 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme indirimi ise cezanın alınmasının ardından 15 gün geçirmeden başvuru halinde % 25 olarak belirlenmiş ve bu miktar 99 TL ye indirilmektedir.

Ceza Puanı Var mı?

Yayınlanan trafik cezası rehberinde 52/1-c trafik cezasının ceza puanı sürücüye yazıldığı taktirde 20 ceza puanının sürücü belgesine işlenmesi anlamına geliyor. Bu ceza puanı da silinmez.