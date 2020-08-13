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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:06,Son Güncelleme:

52/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 52/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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52/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 52/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Kara Yolları Trafik Kanununda insanların can ve mal güvenliğinin korunması adına pek çok kural yer almaktadır. B kurallara uymayan sürücülere pek çok cezai işlemler uygulanmaktadır. Peki 52/1-b trafik cezası nedir? Madde 52/1-b trafik cezası ne kadar? Sizlere bu konu hakkında bilgileri detaylıca inceledik.

52/1-b trafik cezası trafik duruma ve yola göre davranmamak olarak bilinen trafik cezasıdır. Diğer bir ifade ile araçların yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği gibi kullanmama cezası olarak da bilinmektedir.

 52/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

 Kara Yolları Trafik Kanunun 52. maddesindeki açıklamada yer alan dikkatsiz ve tedbirsiz araba kullanma cezası 52/1-b trafik cezasıdır. 52/1-b trafik cezası 132 TL'dir.

 52/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 52/1-b trafik cezasında sürücülerin ehliyetlerine 15 ceza puanı işlenmektedir. B ceza puanları hiçbir şartta silinmemektedir.

 52/1-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 Trafik cezaları cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir ise %25 oranında indirim uygulanır. Bu anlamda 52/1-b trafik cezası da 99 TL olarak ödenebilir.

 52/1-b Trafik Cezası ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Trafik cezalarında ödeme işlemleri oldukça önemli bir konudur. Ödeme işlemleri farklı şekillerde yapmak mümkündür. Bunun için PTT veya bankalar aracılığı ile yapmak mümkünken, e-devlet sisteminden ödeme yapmanız da mümkündür.

 

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