52/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 52/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

52/1-b trafik cezası trafik duruma ve yola göre davranmamak olarak bilinen trafik cezasıdır. Diğer bir ifade ile araçların yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği gibi kullanmama cezası olarak da bilinmektedir.

52/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

Kara Yolları Trafik Kanunun 52. maddesindeki açıklamada yer alan dikkatsiz ve tedbirsiz araba kullanma cezası 52/1-b trafik cezasıdır. 52/1-b trafik cezası 132 TL'dir.

52/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

52/1-b trafik cezasında sürücülerin ehliyetlerine 15 ceza puanı işlenmektedir. B ceza puanları hiçbir şartta silinmemektedir.

52/1-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Trafik cezaları cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir ise %25 oranında indirim uygulanır. Bu anlamda 52/1-b trafik cezası da 99 TL olarak ödenebilir.

52/1-b Trafik Cezası ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarında ödeme işlemleri oldukça önemli bir konudur. Ödeme işlemleri farklı şekillerde yapmak mümkündür. Bunun için PTT veya bankalar aracılığı ile yapmak mümkünken, e-devlet sisteminden ödeme yapmanız da mümkündür.