52/1-A Trafik Cezası Nedir? Madde 52/1-A Trafik Cezası Ne Kadar? Ceza Puanı Kaçtır? (2020)

52/1-a trafik cezasının anlamı araçların kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması olarak bilinen bir trafik cezası maddesidir. Yani kısacası aracın kavşağa hızlı girmesi sonucu oraya çıkan trafik cezası olarak tanımlanmaktadır. Araç sürücüleri kavşaklara yaklaşırlarken hızını azaltmalılardır.

52/1-A Trafik Cezası Ne Kadar?

52/1-a trafik cezası 2020 yılında 132 TL olarak belirlenmiştir.

52/1-A Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

52/1-a trafik cezasında kişinin ehliyetinden 15 ceza puanı silinmektedir.

52/1-A Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

52/1-a trafik cezası tutarı 132 TL olmakta ve erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Bu ceza maddesinde %25 indirimli ödeme imkanı size tebliğ edildiğinden itibaren 15 gün geçerli olmakta ve 99 TL tutara gelmektedir.

52/1-A Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

52/1-a trafik cezasında tebligat kişiye ulaşmasını beklemeden %25 indirim seçeneği ile kredi kartıyla taksitli ödeme yapılmaktadır.