5187 sayılı kanun nedir? 5187 sayılı Basın kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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5187 sayılı kanun basın özgürlüğünü esas almaktadır. Bu kapsamda 5187 sayılı kanunun içeriğinde önemli maddeler yer almaktadır.

5187 Sayılı Kanun Nedir?

5187 sayılı kanun basın özgürlüğü le ilgili olan bir kanunu ifade etmektedir. 5187 sayılı kanunun esas amacı, basın özgürlüğünü ve basın özgürlüğünün kullanımını düzenlemektir. 5187 sayılı kanun basılmış olan eserlerin basımını ve yayımını kapsamaktadır.

5187 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

5187 sayılı kanunun içeriğine bakıldığında basın özgürdür. Bahsedilen özgürlük; bilgi edinme, bilgiyi yayma, yorumlama, eleştirme ve aynı zamanda eser yaratma haklarını da içermektedir. Basın özgürlüğünün kullanılabilmesi ancak demokratik olan bir toplumun gereklerine uygun bir şekilde gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda başka kişilerinin şöhretlerinin ve haklarının, toplum sağlığının ve mevcut ahlâkının, kamu düzeni, millî güvenlik, kamu güvenliği ve bununla birlikte toprak bütünlüğünün korunabilmesi, devlet sırlarının açıklanmasının ya da suç işlenmesinin engellenmesinin, yargı kuvvetinin otorite ve tarafsızlığının sağlanabilmesi amacı ile sınırlanabilmektedir.

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5187 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

Gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte kamu kurumları süreli yayın sahibi olabilmektedirler. Süreli yayın sahibi olan kişilerin on sekiz yaşından küçük ya da kısıtlı olması durumunda kanunî nitelikteki temsilcisi, tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişi olan temsilcisi hakkında da 5187 sayılı kanunun beşinci maddenin ikinci fıkrası içerisinde belirtilmiş olan şartlar aranmaktadır.