5187 sayılı kanun nedir? 5187 sayılı Basın kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Ferdi Kadıoğlunun cevabını açıkladı Kimseye yalvarmayız...Ferdi Kadıoğlu'nun cevabını açıkladı! "Kimseye yalvarmayız..."#Milli Takım
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Pandemi şartları etkili oldu Dev şirketten Türkiye kararıPandemi şartları etkili oldu! Dev şirketten Türkiye kararı#IKEA
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Rusya şokta Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...Rusya şokta! Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...#Rusya
Koronaya yakalanan birçok kişide görülüyor... Covid parmağının gizemi çözüldüKoronaya yakalanan birçok kişide görülüyor... 'Covid parmağı'nın gizemi çözüldü! #Koronavirüs
Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştıBahçeli 'bölücü kebapçı' diyerek neyi kastetti? MHP'li Yönter fotoğrafları paylaştı#Bahçeli
Haftaya damga vuran tartışma Böyle bir şey görmedimHaftaya damga vuran tartışma! 'Böyle bir şey görmedim'#Hakem
Sosyal medyada şaşırtan değişim: Aylık 250 bin TL kazanan varSosyal medyada şaşırtan değişim: Aylık 250 bin TL kazanan var#Sosyal Medya
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
HABERLERGündem Haberleri

5187 sayılı kanun nedir? 5187 sayılı Basın kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

#5187 Sayılı Kanun#5187 Sayılı Kanun Nedir#5187 Sayılı Kanun Detayları
5187 sayılı kanun nedir 5187 sayılı Basın kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

5187 sayılı kanun önemli bilgileri içermektedir. Bu kanunun kapsamını, ne demek olduğunu, içeriğini ve sağladığı hakları merak edenler için derledik.

Haberin Devamı

5187 sayılı kanun basın özgürlüğünü esas almaktadır. Bu kapsamda 5187 sayılı kanunun içeriğinde önemli maddeler yer almaktadır.

5187 Sayılı Kanun Nedir?

5187 sayılı kanun basın özgürlüğü le ilgili olan bir kanunu ifade etmektedir. 5187 sayılı kanunun esas amacı, basın özgürlüğünü ve basın özgürlüğünün kullanımını düzenlemektir. 5187 sayılı kanun basılmış olan eserlerin basımını ve yayımını kapsamaktadır.

5187 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

5187 sayılı kanunun içeriğine bakıldığında basın özgürdür. Bahsedilen özgürlük; bilgi edinme, bilgiyi yayma, yorumlama, eleştirme ve aynı zamanda eser yaratma haklarını da içermektedir. Basın özgürlüğünün kullanılabilmesi ancak demokratik olan bir toplumun gereklerine uygun bir şekilde gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda başka kişilerinin şöhretlerinin ve haklarının, toplum sağlığının ve mevcut ahlâkının, kamu düzeni, millî güvenlik, kamu güvenliği ve bununla birlikte toprak bütünlüğünün korunabilmesi, devlet sırlarının açıklanmasının ya da suç işlenmesinin engellenmesinin, yargı kuvvetinin otorite ve tarafsızlığının sağlanabilmesi amacı ile sınırlanabilmektedir.

Haberin Devamı

5187 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

Gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte kamu kurumları süreli yayın sahibi olabilmektedirler. Süreli yayın sahibi olan kişilerin on sekiz yaşından küçük ya da kısıtlı olması durumunda kanunî nitelikteki temsilcisi, tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişi olan temsilcisi hakkında da 5187 sayılı kanunun beşinci maddenin ikinci fıkrası içerisinde belirtilmiş olan şartlar aranmaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#5187 Sayılı Kanun#5187 Sayılı Kanun Nedir#5187 Sayılı Kanun Detayları