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511 kaçak göçmen daha... Bisikletli takip

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#Göçmen#İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’#Sınır Dışı
511 kaçak göçmen daha... Bisikletli takip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

İstanbul polisinin aralıksız sürdürdüğü kaçak göçmen uygulamalarında 511 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı kararla geçtiğimiz salı günü kaçak göçmenlere yönelik kesintisiz denetim başlatılmıştı. İlk akşam 354 kaçak göçmen yakalanırken, ertesi gün denetimin kapsamı genişletilmişti. Denetimler kentin tamamına yayalırken dronlar da devreye alınmıştı.Özellikle Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih sahillerinde göçmenlerin toplu olarak gezdiği alanlar dronlarla tarandı.

SAHİLLER VE PARKLAR

Burada kaçak göçmen olduğundan şüphelenilen kişiler dron ekibi tarafından devriye ekiplerine bildirildi. Plajlar, sahiller, meydanlar, parklar ve turistik yerlerde denetimler sıkılaştırıldı. İlçe ekiplerinin de devreye girmesiyle 39 ilçenin tümünde denetim başladı.

3 BİN 12 YAKALAMA

Kaçak göçmen denetimlerinin başlamasından bu yana gözaltına alınan kaçak göçmen sayısı ise 3 bin12 oldu. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edildi. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)

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511 kaçak göçmen daha... Bisikletli takip

151 BİN KİŞİYE DENETİM

İstanbul polisinin il genelinde yaptığı Huzur İstanbul uygulaması ile bir gecede 151 bin 206 kişinin bilgileri sorgulandı ve 495 eğlence mekânı denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı, 134 yabancı uyrukluya da işlem yapıldı.(Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL)

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#Göçmen#İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’#Sınır Dışı

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