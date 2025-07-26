51 üyeli süreç komisyonu Kurtulmuş çağrı yaptı

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Kurtulmuş, parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından temsil oranına göre uzlaşılan üye sayısını dikkate alarak dün partilere yazılı davette bulundu. Buna göre süreç komisyonu, AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP ve DEM Parti’den 4’er, İYİ Parti ve YYP’den 3,’er, grubu olmayan partiler TİP, HÜDA-PAR, YRP, EMEP, DSP ve DP’den birer üye olmak üzere 51 üyeden oluşacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu komisyona katılmayacaklarını önceden açıklamıştı. İYİ Parti’nin tavrını sürdürmesi ve komisyona mesafeli olan DP’nin de üye vermemesi durumunda komisyonun fiilen 47 üyeyle çalışması bekleniyor.

İLK TOPLANTI 4 AĞUSTOS’TA

Kurtulmuş yazısında, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde kurulacak olan komisyon için 31 Temmuz Perşembe akşamına kadar üye bildirmelerini” istedi. Yazıda komisyonun adı yer almadı. Heyete Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık yapacağı, ancak tarafsızlık ilkesiyle Meclis Başkanı’nın oylamalara katılmayabileceği belirtildi. Partilerin üye bildirimlerinin ardından komisyonun ilk toplantısını 4 Ağustos Pazartesi günü yapması bekleniyor. Adına, görev alanına, çalışma ilkelerine ve karar alma yöntemine komisyon kendi karar verecek.