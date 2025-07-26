×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

51 üyeli süreç komisyonu Kurtulmuş çağrı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye#Komisyon
51 üyeli süreç komisyonu Kurtulmuş çağrı yaptı
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 07:00

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” girişiminde siyasi süreci yürütüp yasal hazırlığı yapacak olan Meclis komisyonu için partilere resmi çağrısını yaptı.

Haberin Devamı

Kurtulmuş, parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından temsil oranına göre uzlaşılan üye sayısını dikkate alarak dün partilere yazılı davette bulundu. Buna göre süreç komisyonu, AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP ve DEM Parti’den 4’er, İYİ Parti ve YYP’den 3,’er, grubu olmayan partiler TİP, HÜDA-PAR, YRP, EMEP, DSP ve DP’den birer üye olmak üzere 51 üyeden oluşacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu komisyona katılmayacaklarını önceden açıklamıştı. İYİ Parti’nin tavrını sürdürmesi ve komisyona mesafeli olan DP’nin de üye vermemesi durumunda komisyonun fiilen 47 üyeyle çalışması bekleniyor.

İLK TOPLANTI 4 AĞUSTOS’TA

Kurtulmuş yazısında, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde kurulacak olan komisyon için 31 Temmuz Perşembe akşamına kadar üye bildirmelerini” istedi. Yazıda komisyonun adı yer almadı. Heyete Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık yapacağı, ancak tarafsızlık ilkesiyle Meclis Başkanı’nın oylamalara katılmayabileceği belirtildi. Partilerin üye bildirimlerinin ardından komisyonun ilk toplantısını 4 Ağustos Pazartesi günü yapması bekleniyor. Adına, görev alanına, çalışma ilkelerine ve karar alma yöntemine komisyon kendi karar verecek. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye#Komisyon

BAKMADAN GEÇME!