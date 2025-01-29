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51 milyon TL'lik işlem hacimli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 9 kişi yakalandı

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#Kayseri#Bahis#Operasyon
51 milyon TLlik işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 22:09

Kayseri'de 'bahis ve şans oyunları' düzenleyerek, banka hesaplarında 51 milyon 570 bin 536 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında kentte faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda A.T. (19), N.A. (22), H.K.Ç. (22), M.A.E. (22), M.S. (23), H.A. (21), Y.D. (20), A.Ç. (23) ve E.M. (19) yakalandı.

Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 15 sim kart, hard disk, flash bellek ve 17 bin 400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 51 milyon 570 bin 536 TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü. 

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#Kayseri#Bahis#Operasyon

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